Фото: муфтий, председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман ХМАО – Югры

В Сургуте построят мечеть по площади в три раза больше действующей. Её площадь составит 4 тысячи «квадратов», а вместимость – 1,5 тысячи человек. Строительство обойдется в полмиллиарда рублей. Строительство планируется весной следующего года, об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Югры, первый заместитель Верховного муфтия России, муфтий Тагир хазрат Саматов.

- Администрация Сургута выделила нам хорошую землю, в Восточном районе города. Там можно будет оборудовать большую стоянку для автомобилей. На сегодняшний день мы на участке построили молельный дом, который вмещает около 300 человек. Добротное здание получилось. Прихожане туда ходят, проходят пятничные намазы, действует воскресная школа, – рассказал Тагир хазрат Саматов.

Сейчас в Сургуте есть мечеть на проспекте Набережный, она очень востребована. В новом комплексе расположится трехэтажное медресе, административное здание, ритуальное помещение и другие объекты.

- Мы уже начали прокладывать инженерные сети, подводим электричество. Как только получим разрешение властей, начнем сбор средств. Как показывает опыт: главное поднять фундамент, потом и прихожане будут помогать. Сургутяне, наши соотечественники – очень милосердные», – отметил Тагир хазрат Саматов.