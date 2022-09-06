Житель Пыть-Яха перевел деньги на «безопасную ячейку» мошенников Фото: Юлия Кучеренко

В Пыть-Яхе 32-летний мужчина лишился 280 тысяч рублей.

Как сообщили в полиции, северянину позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником службы безопасности Центрального банка. Он пояснил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя и необходимо срочно установить приложение в телефоне, чтобы обезопасить себя.

Растерявшись, житель Пыть-Яха скачал приложение и выполнил все команды мошенника. Аферисты оформили на югорчанина кредитную карту и попросили его подтвердить одобренную банком заявку на сумму 540 тысяч рублей как можно скорее, чтобы аннулировать ранее поданную «мошенниками» заявку, убедив, перевести все деньги на надежную ячейку в банке.

Часть одобренного кредита в сумме 280 тысяч он перевел через мобильный банк на «надежную ячейку», счет которой продиктовал ему мошенник. При попытке второго перевода мужчине позвонили с горячей линии банка и предупредили о настоящих мошенниках.

Возбуждено уголовное дело.