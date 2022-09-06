Коронавирус в Югре, последние новости на 6 сентября 2022 года: заразились еще 514 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 225 945 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 514 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 209, Нижневартовске - 65, Ханты-Мансийске - 18, Нефтеюганске - 81, Нягани - 10, Сургутском районе - 9 Советском районе - 15, Урае - 35, Нефтеюганском районе - 18, Мегионе - 2, Когалыме - 9, Югорске - 6, Кондинском районе - 7, Октябрьском районе - 8, Радужном - 4, Нижневартовском районе - 1, Пыть-Яхе - 11, Ханты-Мансийском районе - 6.

На момент выявления у 500 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония, у 10 бессимптомно. Контакт установлен в 501 случае. За сутки на COVID обследованы - 1 036 человек, всего прошли обследование 3 430 227.

За весь период от COVID - умерли 2 561 человек. За сутки выписались 530 человек, за весь период пандемии вылечились 216 139 югорчан.