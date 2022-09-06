Погибшему во время спецоперации росгвардейцу из Сургута создали мемориал на Камчатке

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

Погибшему в Украине росгвардейцу из Сургута создали мемориал на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии РФ по ХМАО - Югре.

Сержант полиции Виктор Николаев погиб 8 марта 2022 года, в первые дни после начала специальной военной операции в Украине. Родом он был из Камчатского края, однако много лет прожил в ХМАО, в Сургуте.

- Мемориальную доску сотруднику отряда мобильного особого назначения «Стерх» (г. Сургут) сержанту полиции Виктору Николаеву, погибшему во время выполнения задач в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса, открыли в средней школе № 1 села Мильково Камчатского края - сообщили в ведомстве.

В церемонии участвовали мама и брат Виктора, представитель Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник Михаил Тремасов, глава администрации Мильковского района, педагоги и учащиеся образовательного учреждения и жители села.

Офицер территориального управления Росгвардии вручил исполняющей обязанности директора школы Анне Ощепковой символ спецназа – чёрный берет, который теперь будет храниться в музее образовательного учреждения.

К мемориальной доске возложили цветы и почтили память Виктора Николаева минутой молчания. Виктор был мастером спорта по биатлону, победителем и призёром всероссийских соревнований. С сентября 2020 года он служил в отряде мобильном особого назначения «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, Указом Президента РФ Виктор Николаев посмертно награждён орденом Мужества.