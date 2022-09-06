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Происшествия6 сентября 2022 10:38

Житель Лангепаса избил престарелого отца по голове и он скончался в больнице

Югорчанина ждет суд
Виктория Терина
Житель Лангепаса избил престарелого отца по голове и он скончался в больнице

Житель Лангепаса избил престарелого отца по голове и он скончался в больнице

Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против 41-летнего жителя Лангепаса, который избил своего престарелого отца и тот скончался. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По информации следственных органов, в августе 2022 года 41-летний мужчина, находясь у себя в квартире, в порыве эмоций несколько раз ударил руками по голове своего 84-летнего отца. Пенсионера положили в Лангепасскую городскую больницу, где спустя 2 недели он скончался от причиненных травм.

Мужчина находится под домашним арестом. По уголовному делу проводится расследование.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре мужчина избил беременную жену и выпрыгнул голым с четвертого этажа, пытаясь убежать от полицейских.