В Ханты-Мансийске 19-летний наркосбытчик может попасть за решетку на 15 лет Фото: Татьяна Коркина

Житель Ханты-Мансийска предстанет перед судом за распространение наркотиков. Об этом сообщили в Прокуратуре ХМАО.

Подсудимым стал 19-летний молодой человек, который действуя вместе с сообщниками в декабре 2021 года занимался распространением наркотиков на территории города. При попытке размещения очередной партии наркотиков обвиняемого задержали полицейские. Во время личного досмотра обвиняемого и обыска по месту его жительства, а также в местах расположения тайников-закладок на территории города изъято более 350 граммов синтетических наркотиков.

Молодому человеку может грозить максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.