Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске применяют технологию по очистке бордюров. В столице Югры впервые проходит термообработка бордюров от ржавчины и других появившихся дефектов. Сегодня специалисты обрабатывали центральные улицы города.

- Нами заключен контракт по обработке пяти километров бордюрного камня. Это наш первый опыт такой очистки, если результат будет хорошим, то обязательно продолжим работу, − рассказал начальник отдела благоустройства и природопользования Департамента городского хозяйства Марат Галиуллин.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске орудуют вандалы. Они разбили стёкла остановочных павильонов и вырвали цветы с клумб.