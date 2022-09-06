Студенты из Нижневартовска заплатили за девушку по вызову, но интим услуги так и не дождались

Оплата интим услуги и страховка за нее обошлась студентам из Нижневартовска в кругленькую сумму Фото: Юлия Кучеренко

Оплата интим услуги и страховка за нее обошлась студентам из Нижневартовска в кругленькую сумму. Об этом сообщили в полиции Нижневартовска.

В ведомстве рассказали, что 20 – летние парни решили воспользоваться услугами девушек легкого поведения и на одном из сайтов нашли нужную компанию. Оформили заказ и стали ожидать встречи. Вскоре с ними связался мужчина и попросил внести деньги в счет страховки не только здоровья дамы, но и работы сайта, чтобы избежать его блокировки.

В случае благоприятного исхода свидания, собеседник пообещал вернуть деньги обратно, за исключением оплаты интим услуг. Студенты согласились и перечислили в адрес незнакомца 64 тысячи рублей. Прождали несколько часов и только потом поняли, что общались с мошенниками.