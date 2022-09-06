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Общество6 сентября 2022 7:00

Жителям Сургута предлагают оценить качество работы местных чиновников

Свою точку зрения смогут высказать все желающие
Виктория Терина
Фото: страница главы Сургута в соцсети

Фото: страница главы Сургута в соцсети

Жителям Сургута предлагают оценить качество работы местных чиновников. Сделать это можно пройдя опрос на сайте госуслуг. Мнения горожан необходимы для повышения эффективности работы органов местного самоуправления.

- В анкете об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году нужно ответить на вопросы о состоянии дорог, общественного транспорта и жилищно-коммунальных услуг в городе - сообщили в городской администрации.

Опрос будет идти до 31 декабря. Свою точку зрения смогут высказать все желающие. Чтобы участвовать в опросе необходимо авторизоваться на Едином портале государственных услуг.