Югорчанин хотел заработать на инвестициях, но вместо этого лишился 3 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

В конце августа в полицию Мегиона обратился местный житель с заявлением о том, что с июля по август мошенник убедил его переводить деньги под видом вывода с торговой площадки.

Мужчина рассказал, что самостоятельно учился и читал много материалов на тему инвестиций, а начиная с осени 2021 года по июль 2022 решил попробовать инвестировать свои деньги, а также делал ставки на сайте. Ему на помощь пришел куратор, который объяснял что, каким образом и как лучше сделать.

Югорчанин накопил около 2,5 млн рублей, а выводил деньги только раз - 3 тысячи, но этого хватило, чтобы убедится в надежности сайта. Но когда в июле 2022 года югорчанин решил вывести деньги со счета сайта на свой банковский счет, возникла проблема. Оказалось, чтобы вывести такую сумму необходимо подтверждение для последующего перевода с заграничных счетов на счета РФ. Для этого нужно переслать деньги на указанные куратором счета, а после они будут возвращены вместе с накоплениями.

Северянину пришлось потратить свои сбережения, продать машину и взять кредит, в надежде, что в скором времени вернется вся сумма и накопления. Мужчина перевел 3 миллиона рублей, а после этого куратор перестал выходить с ним на связь. Житель Мегиона понял, что потерял все свои деньги и влез в долги из-за мошенников, и сразу обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.