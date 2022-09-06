В Югре врачи прооперировали женщину, у которой из-за рака образовался опухолевый тромб в сердце

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В окружном кардиологическом диспансере впервые одномоментно удалили образование в сердце и злокачественную опухоль почки. Это случилось когда на прием к сердечно-сосудистому хирургу обратилась 52-летняя жительница Сургута с жалобами на одышку и кашель. Исследование сердца показало образование в правом предсердии, а УЗИ брюшной полости подтвердило опасения врачей - рак почки спровоцировал формирование опухолевого тромба, который «пророс» в нижнюю полую вену и достиг правого предсердия.

Как отметил сердечно-сосудистый хирург диспансера Александр Шиленко, случай крайне редкий, образование в 6 см заполняло практически всю полость правого предсердия из-за чего кровь не циркулировала в нужном объеме. Было нарушено кровоснабжение сердца и органов брюшной полости отсюда и одышка, кашель, скопление жидкости в животе. Ситуация была критическая, поэтому пациентку срочно отправили в реанимацию.

- Распространение опухолевого тромба в правые отделы сердца - это один из самых сложных случаев для выполнения радикальной операции. При таких операциях не исключается большая кровопотеря — от 6 до 26 литров. Операционная бригада работала около 7 часов. Совместно мы справились с поставленной задачей. Состояние пациентки стабильно. Она переведена из реанимационной палаты в отделение стационара рассказал кардиохирург Александр Шиленко.