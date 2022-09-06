В Югре осужден водитель по вине которого погибли два человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре вынесен приговор 29-летнему жителю Пыть-Ях, по вине которого погибли два человека. Об этом сообщили в Прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.

Как рассказали в окружной прокуратуре, в июле 2020 года, управляя автомобилем марки «Хюндай Солярис» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на 8 км автодороги «Тепловский тракт» в Нефтеюганском районе, превысил скорость и не справился с управлением. В итоге он выехал на встречную полосу движения и перевернулся в кювет. В результате аварии два пассажира его автомобиля, мужчина и женщина, скончались на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением прав на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.