Погода в Югре на 6 сентября 2022 года: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 6 сентября, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °С, днем потеплеет до +9, +14 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, туман. Днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2, +4 °С, а днем +10, +12 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.