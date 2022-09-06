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Общество6 сентября 2022 2:01

Погода в Югре на 6 сентября 2022 года: местами небольшой дождь

Ночью и утром в отдельных районах туман
Виктория Терина
Погода в Югре на 6 сентября 2022 года: местами небольшой дождь

Погода в Югре на 6 сентября 2022 года: местами небольшой дождь

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 6 сентября, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °С, днем потеплеет до +9, +14 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, туман. Днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2, +4 °С, а днем +10, +12 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре