Больше 7 тысяч югорчан написали Диктант Победы Фото: Татьяна Коркина

Больше 7 тысяч югорчан написали Диктант Победы. Об этом сообщили в Департаменте общественных, внешних связей и молодежи Югры.

Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» состоялась в Югре в четвертый раз. Ее цель не только проверить знания военной истории нашей страны, но и объединить всех граждан России.

Написать диктант можно было как в онлайн так и офлайн-режимах. В ХМАО было организовано 196 площадок в 22 муниципалитетах. В Ханты-Мансийске акция проходила в школе №4. Там свой «Диктант Победы» написали школьники и депутаты окружной думы.