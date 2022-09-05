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Общество5 сентября 2022 14:19

Больше 7 тысяч югорчан написали Диктант Победы

Международная историческая акция прошла в Югре в четвертый раз
Виктория Терина
Больше 7 тысяч югорчан написали Диктант Победы

Больше 7 тысяч югорчан написали Диктант Победы

Фото: Татьяна Коркина

Больше 7 тысяч югорчан написали Диктант Победы. Об этом сообщили в Департаменте общественных, внешних связей и молодежи Югры.

Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» состоялась в Югре в четвертый раз. Ее цель не только проверить знания военной истории нашей страны, но и объединить всех граждан России.

Написать диктант можно было как в онлайн так и офлайн-режимах. В ХМАО было организовано 196 площадок в 22 муниципалитетах. В Ханты-Мансийске акция проходила в школе №4. Там свой «Диктант Победы» написали школьники и депутаты окружной думы.