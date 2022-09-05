В Макеевку из Югры доставили таблички с названиями улиц для жилых домов Фото: Юлия Кучеренко

В Макеевку из Югры доставили указатели для жилых домов.

По словам организаторов акции, в Макеевке на домах обновят таблички с названиями улиц. Для этого и был доставлен гуманитарный груз из ХМАО. Кроме табличек из Югры в ДНР доставили дорожные знаки. Их установят на главных дорогах Макеевки.

Отметим, что эта помощь была оказана ДНР в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией города Макеевки ДНР и правительством региона. Под эгидой сотрудничества в Макеевку уже несколько раз привозили гуманитарный груз из ХМАО. Также в Макеевку ездили волонтеры, медики из округа для оказания посильной помощи.