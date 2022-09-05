Полицейские Югры нашли больше 4 тысяч литров немаркированного алкоголя

Фото: Полиция Югры

В Югре изъяли больше 4 тысяч литров немаркированного алкоголя.

- Сотрудниками УЭБиПК окружного УМВД выявлен факт хранения контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере - сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Партию с крепким алкоголем различных наименований, на котором отсутствовали акцизные марки полицейские нашли в Нефтеюганске в гаражных боксах. Всего – более 8 тысяч 600 бутылок. Среди них: водка, коньяк и виски.

Подозреваемым оказался 57-летний индивидуальный предприниматель из Нефтеюганска. По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО, мужчина купил алкоголь на сумму больше 2,6 миллионов рублей у неустановленных лиц, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, для последующей продажы на территории города.

Возбуждено уголовное дело.