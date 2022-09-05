Югорские энергетики провели учения по ликвидации нештатных ситуаций на энергообъектах

Фото: Россети Тюмень

На территории города Урай, а также Советского и Кондинского районов Югры компания «Россети Тюмень», совместно с территориальными диспетческими службами и специалистами компаний «ЮТЭК-Энергия» и «ЮРЭСК» провели учения по ликвидации нештатных ситуаций на энергообъектах в условиях холодов.

Учебные мероприятия прошли в три этапа. Сначала в Урае и Кондинском районе энергетики устраняли условное короткое замыкание в ячейке высоковольтной подстанции, питающей Междуреченский агропромышленный колледж, аэропорт и 7,5 тысяч жителей города. Колледж был подключен к резервному источнику питания за 33 минуты, а на то, чтобы полностью восстановить энергоснабжение всех потребителей по нормальной схеме, энергетикам потребовался всего один час.

Вторым и третьим этапом учений стало условное повреждение ЛЭП крупногабаритным транспортом, что привело к обесточиванию ряда социальных объектов Советского района, в том числе детского лагеря «Окуневские зори». Для устранения этой ситуации на объекты было оперативно подано питание от дизель-генераторов. Полное восстановление подачи энергии на все объекты заняло около двух часов.

- Актуальность регулярных тренировок заключается в поддержании постоянной готовности персонала к непредвиденным событиям. Слаженные действия «Россети Тюмень» и представителей территориальных подразделений МВД, органов власти, единых дежурных диспетчерских служб и территориальных сетевых организаций являются одним из ключевых факторов, определяющим оперативное устранение нештатных ситуаций в электросетевом комплексе, – прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора «Россети Тюмень» Олег Кинаш.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 50 человек, 7 единиц техники и 3 мобильных источника питания.