За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 35 пожаров Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю, с 29 августа по 5 сентября, в Югре зарегистрировано 35 пожаров. Пожарные спасли имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 53 миллионов рублей.

Чаще всего горели жилые дома (14), дачи (2), бани (7) и транспортные средства (5). Спасен один человек. Основная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, мы писали ранее о том, что пациент Сургутской больницы устроил пожар из-за неосторожного обращения с зажигалкой.