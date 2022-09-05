За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 35 пожаров
Фото: Юлия Кучеренко
За прошедшую неделю, с 29 августа по 5 сентября, в Югре зарегистрировано 35 пожаров. Пожарные спасли имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 53 миллионов рублей.
Чаще всего горели жилые дома (14), дачи (2), бани (7) и транспортные средства (5). Спасен один человек. Основная причина пожаров - нарушение правил пожарной безопасности.
ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, мы писали ранее о том, что пациент Сургутской больницы устроил пожар из-за неосторожного обращения с зажигалкой.