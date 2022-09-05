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Общество5 сентября 2022 11:53

В Югре пройдут массовые проверки соблюдения правил перевозки детей

Проверки организуют полицейские 6 сентября
Виктория Терина
В Югре пройдут массовые проверки соблюдения правил перевозки детей

В Югре пройдут массовые проверки соблюдения правил перевозки детей

Фото: Юлия Кучеренко

Полицейские Югры проверят водителей на соблюдения правил перевозки детей.

- В рамках профилактической акции «Внимание, дети!», завтра, 6 сентября, на территории Югры пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей - рассказали в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Массовые проверки пройдут на трассах федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». Также проверят водителей, осуществляющих поездки с детьми-пассажирами по загородным автодорогам Югры.

Напомним, за выходные в Югре произошло 8 ДТП, в которых 11 человек получили травмы.