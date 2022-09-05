Власти Югры отменили особый противопожарный режим Фото: Юлия Кучеренко

Власти Югры отменили особый противопожарный режим, действовавший в округе из-за лесных пожаров. Официальное заявление об этом сделал окружной Природнадзор. Распоряжение об отмене режима региональное правительства приняло 3 сентября.

- Распоряжением Правительства Югры от 3 сентября № 539-рп в лесах региона отменен особый противопожарный режим. Решение принято с учетом текущей лесопожарной обстановки и прогноза погоды на ближайшие недели. Сегодня действующих лесных пожаров нет - сообщили в ведомстве.

В Природнадзоре отметили, что сейчас в округе еще сохраняется пожароопасный сезон. В связи с этим югорчане должны соблюдать меры предосторожности, когда идут в лес.

Это лето было очень "жарким" в округе в плане лесопожарной обстановки. Огнем было пройдено более 350 тысяч гектаров. Больше всего пожаров зарегистрировано в августе. Лес горел вблизи городов и поселков. В итоге в Югре все лесные пожары были потушены.