Житель Сургута лишился 640 тысяч рублей, приведя в дом незнакомую женщину Фото: Вера Зенина

В Сургуте осудят 31-летнюю женщину, которая украла с банковской карты своего нового знакомого огромную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что потерпевший пригласил к себе ранее незнакомую ему женщину. В течение вечера он осуществил в присутствии гости перевод денег через мобильный банк, при этом не став скрывать от нее пароль. Далее злоумышленница решила воспользоваться ситуацией и, в течение ночи, перечислила на свой счет 640 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Позже женщину задержали и возбудили на нее уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Сейчас уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.