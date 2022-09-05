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Общество5 сентября 2022 7:51

В Нижневартовске почтили память погибших российских воинов

Митинг посвящен Дню памяти земляков, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе
Виктория Терина
Фото: Информационный отдел Думы города Нижневартовска

Фото: Информационный отдел Думы города Нижневартовска

В Нижневартовске у памятника воинам-интернационалистам сегодня, 5 сентября, состоится митинг, посвященный Дню памяти земляков, погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе.

На Комсомольском бульваре пройдет мероприятие, в котором примут участие ветераны боевых действий, представители комитета солдатских матерей, общественных организаций, администрации и Думы города. После минуты молчания вартовчане смогут возложить цветы к монументу.

Ещё одна памятная акция запланирована на 27 сентября. Горожане могут прийти на Комсомольский бульвар для посадки деревьев.

Напомним, мы писали ранее о том, что более 30 тысяч жителей Сургута отметили накануне, 3 сентября 2022, день работников нефтяной и газовой промышленности на Главной площади города.