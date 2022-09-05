В Ханты-Мансийске полицейские помогли мужчине, у которого случился приступ

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

Полицейские в Ханты-Мансийске помогли мужчине, у которого случился приступ. Они оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Югры.

Старшие лейтенанты полиции Крымхан Давудов и Владимир Новиков находились на дежурстве и услышали крики.

Они направились к месту, где увидели плачущего подростка и лежащего на земле молодого человека. Оценив обстановку, сотрудники ДПС оказали первую медицинскую помощь мужчину и вызвали медиков. Как оказалось, у парня начался приступ, а помощь сотрудников полиции оказалась своевременной.