В Югре водитель легковушки спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре произошло 8 ДТП, в которых 11 человек получили травмы.

Как сообщили в окружной Госавтоинспекции в Ханты-Мансийске 60-летний водитель автомобиля Лада Приора не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Мазда, который совершал поворот налево, и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель Лады и два пассажира Мазды получили травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержан 31 пьяный водитель, 16 водителей отказались от прохождения освидетельствования и 9 попались нетрезвыми повторно. За выезд на полосу встречного движения привлечено 60 водителей и 149 - за нарушение правил перевозки детей.