В первую очередь тепло будет подаваться в больницы, образовательные учреждения Фото: Татьяна Коркина

С 5 сентября в Сургуте начинается отопительный сезон. Об этом говорится в телеграм-канале главы города Андрея Филатова.

В первую очередь тепло будет подаваться в больницы, образовательные учреждения и объекты социальной сферы на основании заявок. На сегодняшний день 44 таких объекта уже подали заявки на подключение тепла.

В жилые дома отопление начнёт поступать после того, как среднесуточная уличная температура опустится ниже 8 градусов в течение 5 дней. Длительность отопительного сезона будет зависеть от погоды. Например, в прошлом году отопительный сезон длился 242 дня.