Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе открылась уникальная база «Ляминские берега». Торжественное открытие базы прошло с народными обрядами, состязаниями и эстафетами.

В церемонии открытия участвовал глава района Андрей Трубецкой, председатель районной Думы, а также окружные гости - директор департамента спорта Югры Сергей Артамонов и депутат думы Югры Александр Сальников.

База "Ляминские берега" находится в одном из живописных мест района на территории площадью 11,2 гектара. С 2019 года, когда базу передали Сургутскому району на безвозмездной основе недропользователи, здесь проходил ремонт.

- На ремонт базы из районного бюджета было выделено порядка 100 млн руб. За три с половиной года отремонтировали все 16 домиков, плюс сделали столовую, заканчиваем ремонт спортивного зала. Фактически перестроили. Разница - что было и что стало - значительная. Надеюсь, прослужит с пользой и жителям Лямино и Сургутского района, - отметил глава района Андрей Трубецкой.

На территории базы есть коттеджи для отдыха с мангальными зонами, столовая, прачечная, спортивная площадка, зона для воркаута.

- Эта база прежде всего для спортсменов, для сборов, для спортивной подготовки. Есть все возможности, чтобы ребята заехали на две-три недели целенаправленно готовились, чтобы их режиму ничего не мешало, - добавил глава района.

На базе можно круглогодично проводить спортивные сборы практически всех видов спорта, а также турслеты и даже мероприятий окружного масштаба.