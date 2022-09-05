Погода в Югре на 5 сентября 2022 года: порывы ветра до 15 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 5 сентября, в Югре будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов небольшой дождь. Ветер западных направлений 7 – 12 м/с, днем по восточной половине округа местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, днем потеплеет всего до +9, +14 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С, днем +9, +11 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.