Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 сентября 2022 увеличилось на 716 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 сентября 2022 увеличилось на 716 человек в 20-ти муниципальных образованиях. Таким образом, общее число подхвативших ковид с начала пандемии составило 224 722 человека. За весь период пандемии выздоровели 215 135 человек, умер 2 561 человек.

Коронавирус в Югре на 4 сентября 2022. Фото: правительство Югры

Больше всего заразившихся в Сургуте (247 человек), Нижневартовске (82 человека), Ханты-Мансийске (73 человека), Нефтеюганске (75 человек) и Мегионе (32 человека).