Погода в Югре 4 сентября 2022: значительно похолодает Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 4 сентября, ожидается облачность с прояснениями. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 С, днем +9…+14 С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7С, днем +11…+13 С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС: