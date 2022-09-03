Сургутские врачи провели операцию женщине с зеркальным расположением органов. Фото: архив «КП».

В Сургутскую городскую клиническую больницу обратилась женщина с патологией желчного пузыря. Удаление камней — привычная процедура для югорских хирургов, но в этот раз им пришлось иметь дело с зеркальным расположением внутренних органов. Эта аномалия встречается у одного из десяти миллионов человек.

По словам заведующего хирургическим отделением №1 Игоря Козлова, такой случай в его практике впервые. Однако это не помешало врачам успешно провести операцию.

— От медиков требовалась большая осторожность, ведь нестандартное расположение в этом случае имеют также сосуды, нервы и желчевыводящие пути, — пояснили в департаменте здравоохранения Югры. — Пришлось полностью перестраивать ход операции, меняя тактику постановки инструментов под особенности строения организма.

Спустя четыре дня после операции женщину выписали из больницы.

Напомним, недавно сургутские врачи столкнулись с другой редкой патологией — к ним попала 12-летняя девочка с удвоением матки. Частота такой аномалии — 1 к 30 тысячам.