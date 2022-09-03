Вертолет югорской авиакомпании потерпел крушение в Конго. Фото: Google maps.

Вертолет Ми-8, принадлежащий аэропорту «Нижневартовскавиа», потерпел крушение в Конго. Судно использовали для перевозки груза в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил новостной портал Конго Actualite.

Авария произошла утром накануне. Сообщается, что все три члена экипажа доставлены в больницу. Росавиация пообещала вместе с коллегами из ООН выяснить обстоятельства и причины крушения.

«Экипаж жив, ему оказывают содействие местные жители», — говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, недавно в Сургутском районе экстренно приземлился вертолет Ми-8. На его борту находилось семь человек, все они получили травмы. Жесткую посадку судно совершило вблизи населенного пункта Каюково. Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уже возбудило уголовное дело, также озвучили причины аварии.

Глава департамента здравоохранения Югры рассказал, как спасали пострадавших в этом крушении — медикам пришлось лететь к месту аварии на санборте. До того, как прибыли врачи, помощь раненым уже оказывали сотрудники ближайшего месторождения.