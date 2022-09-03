Коронавирус в Югре, последние новости на 3 сентября 2022 года: заразились еще 809 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 3 сентября 2022 года. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

В Югре за последние сутки выявили 823 новых случая коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях. Об этом сообщает окружное правительство.

У большинства заболевших коронавирус протекает с симптомами ОРВИ — 809 человек. У 13 пациентов диагностировали пневмонию, один болеет бессимптомно. Больше всего инфицированных выявили в Сургуте — 286 человек, в Ханты-Мансийске — 124 и в Нефтеюганске — 83.

За все время в ХМАО обнаружили 224 006 случаев инфекции, выздоровели 214 658 человек, скончались 2 650.

По данным портала стопкоронавирус.рф, полную вакцинацию прошли 1 055 880 югорчан, коллективный иммунитет сейчас составляет 6%.

В России за прошедшие сутки выявили 18 856 случаев коронавирусной инфекции, за все время — 6 975 174. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Выздоровели за день 18 690 человек, с начала пандемии — 6 236 738. Скончались за сутки 799 пациентов.

Мы рассказывали, где можно привиться от коронавируса в округе. Вакцинацию проводят в больницах и мобильных пунктах.