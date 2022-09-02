Житель Лянтора украл за лето 14 велосипедов
Фото: Юлия Кучеренко
В Югре полиция раскрыла серию краж. Как рассказали в пресс-службе окружной полиции,
28-летний лянторец с июня по август 2022 года совершал кражи велосипедов на территории Сургута. Всего на его счету 14 краж, на общую сумму 110 тысяч рублей.
Украденные велосипеды мужчина продавал в интернете или случайным прохожим. Часть похищенного у него забрали и вернули законным владельцам.
- В настоящее время следствие продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, поверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - сообщили в пресс-службе УМВД.
Полиция предупреждают югорчан о том, что в случае покупку товара без соответствующих документов, они рискуют остаться и без денег, и без покупки.