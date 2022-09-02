Легендарная лиственница Ханты-Мансийска стала Мемориальным деревом России

Фото: Городской информационный центр

Ханты-мансийскую лиственницу внесли в региональный и федеральный реестры «Мемориальные деревья России».

Это дерево с богатой историей, известное среди жителей Ханты-Мансийска. Оно растет на улице Пионерской с 1947 года.

- Сибирскую лиственницу посадили супруги Федор Рачёв и Прасковья Власова в память о друзьях-фронтовиках, погибших в Великой Отечественной войне - рассказали в Городском информационный центр

Кстати, за эти годы о дереве сложилась легенда: дерево высадил участник войны в память о погибшем фронтовом друге. Они встретились на войне под Москвой в 1941 году и оказалась, что молодые люди - земляки: один из Саранпауля (поселок в Березовском районе), а другой - из столицы Югры.

- Парни крепко сдружились и пообещали друг другу: если один из них погибнет, оставшийся в живых в память о друге обязательно посадит возле своего дома дерево, привезенное с родины погибшего. Выжил хантымансиец. Верный клятве, он добрался до Саранпауля, выкопал на опушке леса невысокую лиственницу и посадил у родного дома -рассказала известный эколог, посвятивший свою жизнь созданию особо охраняемых природных территорий в регионе, Татьяна Меркушина.

Благодаря горожанам и общественникам, лиственница с удивительной историей пережила все стройки, которые велись вокруг, и стоит на улице города уже семьдесят пять лет.

Фото: Городской информационный центр

Возле дерева установлена памятная табличка и скамейки, а еще этом году лиственницу внесли в региональный и федеральный реестры «Мемориальные деревья России».