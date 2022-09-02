Действующих пожаров в Югре нет Фото: Юлия Кучеренко

В лесах Югры потушены все пожары. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Егор Збродов. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировали и потушили 432 лесных пожара.

- По состоянию на 2 сентября, действующих пожаров в Югре нет. Последние два возгорания в Березовском районе, которые были локализованы, ликвидированы. На ликвидации лесных пожаров было задействовано более 1600 человек, 45 единиц техники. Свыше 20 воздушных судов в ежедневном режиме патрулировали, тушили, доставляли людей, – сообщил Егор Збродов.

Причинами большинства пожаров был природный фактор. Быстрое распространение огня происходило из-за аномально жаркой погоды и дефицита осадков.

Всего с начала пожароопасного сезона ликвидированы 432 лесных пожаров площадью 403 218,87 га и 59 ландшафтных (природных) пожаров на площади 5486,1 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры.