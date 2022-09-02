Из Югры в Макеевку передали дорожную спецтехнику. Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Из Югры в Макеевку Донецкой Народной Республики передали спецтехнику. Первая поставка включает в себя более 20 единиц специализированной дорожной и уборочной техники: автогрейдеры, самосвалы «КАМАЗ», пассажирские микроавтобусы «ГАЗель», машины для утилизации и вывоза мусора.

- Это первая поставка автомобилей. В течение текущей недели автопарк пополнится еще на 10 единиц техники. В Макеевку мы направляем новые, качественные машины отечественного производства, отвечающие современным требованиям и стандартам, - сообщил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов,.

Это позволит наладить своевременный вывоз мусора в городе и проводить работы по откачке затоплений в подвальных помещениях, расчистке дорог и многое другое.

Кроме того, Югра помогает в восстановлении социальных объектов, многоквартирных домов и организация отдыха и оздоровления детей из Макеевки. В июле-августе 300 ребят уже отдохнули в Югре, и накануне в округ приехали ещё 199 детей.