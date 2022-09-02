Коронавирус в Югре, последние новости на 2 сентября 2022 года: заразились 734 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 223 183 случая коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 734 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах.

Так, коронавирус зарегистрирован: в Сургуте - 204, Нижневартовске - 109, Ханты-Мансийске - 121, Нефтеюганске - 50, Нягани - 12, Сургутском районе - 30, Советском районе - 5, Урае - 53,

Нефтеюганском районе - 22, Мегионе - 42, Когалыме - 16, Югорске - 13, Кондинском районе - 16, Октябрьском районе - 8, Радужном - 10, Нижневартовском районе - 10, Березовском районе - 5, Пыть-Яхе - 4, Ханты-Мансийском районе - 4.

На момент выявления у 728 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 6 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 731 случае. За сутки на COVID обследованы - 3 180 человек, всего прошли обследование 3 423 156.

За весь период от COVID - умерли 2 560 человек. За сутки выписались по выздоровлению 298 человек, за весь период пандемии вылечились 214 185 югорчан.