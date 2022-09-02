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Происшествия2 сентября 2022 7:30

Югорчане за сутки потеряли 4,6 млн рублей, отдав деньги мошенникам

Возбуждены уголовные дела
Виктория Терина
Югорчане за сутки потеряли 4,6 млн рублей, отдав деньги мошенникам

Югорчане за сутки потеряли 4,6 млн рублей, отдав деньги мошенникам

Фото: Юлия Кучеренко

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 10 случаев мошенничества. Югорчане потеряли 4,6 млн рублей.

Так, с заявление в полицию обратилась жительница Сургута. Ей написал мнимый сотрудник Центрального банка и напугал женщину списанием всех денег мошенниками. Чтобы предотвратить несанкционированные действия, он посоветовал перейти по ссылке, где необходимо вписать реквизиты карты. После чего с банковского счета югорчанки списались 550 тысяч рублей.

Другая жительница Сургута тоже стала жертвой мнимых банкиров. С пенсионеркой связался сотрудник банка и предупредил, что все её деньги могут украсть. Чтобы этого не допустить, необходимо пройти до ближайшего банкомата и перевести сбережения на безопасный банковский счет. Так женщина лишилась 300 тысяч рублей.

Столкнулась с аферистами и жительница Ханты-Мансийска. 51-летняя гражданка разместила информацию о продаже карниза для ванной комнаты. И сообщила потенциальному покупателю реквизиты своей банковской карты и смс-код. После того, как она рассказала всю секретную информацию с её счета списались 44 тысячи рублей, а покупатель перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.