Югорчане за сутки потеряли 4,6 млн рублей, отдав деньги мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 10 случаев мошенничества. Югорчане потеряли 4,6 млн рублей.

Так, с заявление в полицию обратилась жительница Сургута. Ей написал мнимый сотрудник Центрального банка и напугал женщину списанием всех денег мошенниками. Чтобы предотвратить несанкционированные действия, он посоветовал перейти по ссылке, где необходимо вписать реквизиты карты. После чего с банковского счета югорчанки списались 550 тысяч рублей.

Другая жительница Сургута тоже стала жертвой мнимых банкиров. С пенсионеркой связался сотрудник банка и предупредил, что все её деньги могут украсть. Чтобы этого не допустить, необходимо пройти до ближайшего банкомата и перевести сбережения на безопасный банковский счет. Так женщина лишилась 300 тысяч рублей.

Столкнулась с аферистами и жительница Ханты-Мансийска. 51-летняя гражданка разместила информацию о продаже карниза для ванной комнаты. И сообщила потенциальному покупателю реквизиты своей банковской карты и смс-код. После того, как она рассказала всю секретную информацию с её счета списались 44 тысячи рублей, а покупатель перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.