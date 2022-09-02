Власти Югры увеличат субсидии туроператорам на расходы за участие в выставочных мероприятиях

На заседании правительства Югры внесли изменения в меры по реализации окружной госпрограммы «Развитие промышленности и туризма». Губернатор Наталья Комарова отметила, что решение призвано увеличить помощь туроператорам в продвижении региональных турпродуктов.

- Мера принимается в интересах бизнес-структур. Решением предлагается увеличить сумму возмещения затрат туроператорам на участие в региональных, международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в сфере туризма, - отметила глава региона.

Поддержка направлена на стимулирование компаний, которые занимаются туроператорской деятельностью, активно принимать участие в международных и региональных выставках-ярмарках для продвижения туристических продуктов Югры.

- Правительство автономного округа поддержало решение о приведении порядка предоставления субсидии в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Мы предлагаем нашим туроператорам компенсацию в размере до 60 % от затрат, связанных с выездом и участием в таких выставочных мероприятиях, - сообщил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.