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Туризм2 сентября 2022 6:20

Власти Югры увеличат субсидии туроператорам на расходы за участие в выставочных мероприятиях

Им предоставят компенсацию до 60 % от затрат, связанных с выездом и участием в таких мероприятиях
Виктория Терина
Власти Югры увеличат субсидии туроператорам на расходы за участие в выставочных мероприятиях

Власти Югры увеличат субсидии туроператорам на расходы за участие в выставочных мероприятиях

На заседании правительства Югры внесли изменения в меры по реализации окружной госпрограммы «Развитие промышленности и туризма». Губернатор Наталья Комарова отметила, что решение призвано увеличить помощь туроператорам в продвижении региональных турпродуктов.

- Мера принимается в интересах бизнес-структур. Решением предлагается увеличить сумму возмещения затрат туроператорам на участие в региональных, международных туристических выставках, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в сфере туризма, - отметила глава региона.

Поддержка направлена на стимулирование компаний, которые занимаются туроператорской деятельностью, активно принимать участие в международных и региональных выставках-ярмарках для продвижения туристических продуктов Югры.

- Правительство автономного округа поддержало решение о приведении порядка предоставления субсидии в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Мы предлагаем нашим туроператорам компенсацию в размере до 60 % от затрат, связанных с выездом и участием в таких выставочных мероприятиях, - сообщил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.