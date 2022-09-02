На трассе в ХМАО в жесткой аварии пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 776 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе произошла авария с 4 пострадавшими.

По информации УГИБДД России по ХМАО-Югре, 50-летний водитель автомобиля «Ниссан», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Нива», движущемуся во встречном направлении и столкнулся с ним. Затем автомобиль отбросило на остановившийся Камаз.

В результате ДТП водитель Ниссана, его 3-летний пассажир, а также два пассажира ВАЗа получили травмы. Все участники автоаварии были пристегнуты ремнями, а ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории округа задержано 10 водителей в состоянии опьянения, 4 - отказались от прохождения освидетельствования и 1 наказан за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 35 водителей и 37 – за нарушение правил перевозки детей.