В Югре двое мужчин ответят в суде за кражу дизельного топлива Фото: Татьяна Коркина

В Югре двое мужчин, работавшие водителями грузовых автомобилей, обвиняются в краже дизельного топлива.

По информации окружной прокуратуры, в июне 2021 года один из мужчин получил и передал второму топливные карты, при помощи которых на протяжении 12 дней обвиняемые совершали кражу дизельного топлива на заправке, расположенной на кустовой площадке, после чего вывозили его для перепродажи. Всего мужчинам удалось украсть 2 516 литров дизельного топлива на сумму 106, 9 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд. Водителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.