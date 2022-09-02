Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин лично поздравил первоклассников с Днём знаний

Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин поздравил школьников с Днем знаний.

Евгений Борисович посетил торжественные линейки в двух школах Сургута. Обращаясь к учителям и родителям, он пожелал им здоровья, успехов в достижении новых целей, терпения и сил в столь нелегком и благородном труде - воспитании и обучении подрастающего поколения, сообщают в окружной прокуратуре.

- Дорогие друзья. Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените чудесное время, которое приходится на школьные годы. Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, поддерживайте и помогайте друг другу - поздравил первоклассников Евгений Ботвинкин.

Напомним, в школы Югры, 1 сентября, отправились 240 тысяч учащихся, в том числе 28 тысяч первоклассников.