В Югре 516 мужчин отправились в декретный отпуск по уходу за ребенком Фото: Татьяна Коркина

В Югре декретный отпуск по уходу за ребёнком оформили 516 мужчин. Такую статистику привел Фонд социального страхования РФ.

По информации ФСС РФ за 8 месяцев 2022 года 20 тысяч жителей Югры получили пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Среди них не только мамы малышей, но и 516 пап. Больше всего мужчин-«декретников» в Сургуте и Нижневартовске.

Отметим, что воспользоваться правом на такой отпуск и получать пособие по уходу за ребенком может один из родителей, а также бабушка, дедушка, другой родственник или опекун, который ухаживает за малышом.

Всего с начала года в Югре выдано больше 106, 5 тысяч пособий по уходу за ребенком до полутора лет на сумму более 2,1 млрд руб. Больше 7 тысяч человек получили пособия по беременности и родам на сумму 168,5 млн руб. и 10,5 тысяч пособий при рождении ребенка на сумму 321,3 млн руб.