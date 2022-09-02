В ХМАО открылась первая школа креативных индустрий

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре открылась первая школа креативных индустрий. Она появилась на базе окружного Дома народного творчества в Ханты-Мансийске. С началом обучения учеников поздравила губернатор Югры Наталья Комарова. Также ребята познакомились с приглашенными экспертами из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, поучаствовали в мастер-классах, интеллектуальных дискуссиях и коворкингах.

Занятия будут проходить три раза в неделю по 3 часа в две смены и начнутся уже на следующей неделе. 80 школьников от 12 до 17 лет будут обучаться в творческих студиях по направлениям: современная и электронная музыка, анимация и 3D-графика, технологии и дизайн, фото- и видеопроизводство.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В первый год обучения можно будет пробовать себя в каждой студии. А со второго года подросткам предстоит выбрать одно профильное направление и создать собственный творческий проект. Школьники научатся писать музыку, создавать мультфильмы, монтировать видео, освоят искусство фотографии.

Выпускники школы получат сертификат о дополнительном образовании.