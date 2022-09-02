Погода в Югре на 2 сентября 2022 года: ветер до 18 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 сентября, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, днем в северо-западных районах сильный дождь. Ветер восточных направлений 5 – 10 м/с, днем по западной половине округа местами порывы 15 – 18 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11 °С, при прояснениях -1, +4 °С, днем +12, +17 °С, в юго-западных районах потеплеет до +24 ° С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5 – 10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7, +9 °С, днем +14, +16 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.