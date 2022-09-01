Врачи Сургута прооперировали девочку с редкой аномалией Фото: Татьяна Коркина

Врачи гинекологического отделения Сургутской городской клинической больницы провели успешную операцию 12-летней девочке с редкой патологией. Она поступила из Урая, где у нее было диагностировано удвоение матки. Аномалия считается крайне редкой: частота ее распространения колеблется от 1:1000 до 1:30000.

Данный порок относится к врожденным дефектам развития репродуктивного механизма. Мы обнаружили очень сложный вариант: удвоение тела матки с удвоением шейки матки, атрезия левого влагалища и агенезия левой почки (то есть полное ее отсутствие) - рассказала про неординарный случай заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог высшей категории Гульнара Мазитовна Духина.

Так как аномалия не всегда проявляется клинически, пациентки с подобным диагнозом могут долго не догадываться о своей «особенности». Но в случае с югорчанкой патология сопровождалась сильными болями и обнаружилась при половом созревании девочки.

Девочку прооперировали две команды хирургов. Сложная реконструктивная операция длилась полтора часа и прошла успешно. Репродуктивная функция пациентки сохранена. Далее ей понадобится только систематическое наблюдение у специалистов.