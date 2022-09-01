Житель Нижневартовска потерял почти 3 миллиона рублей пытаясь купить автомобиль Фото: Юлия Кучеренко

У 29-летнего вартовчанина состоялась необычна сделка. Он хотел купить автомобиль по привлекательной цене и договорился с продавцом о покупке транспорта.

Владелец подтвердил, что автомобиль ещё не продан и его можно посмотреть, но находится он в Москве. Тогда югорчанин попросил своего родственника, проживающего в том же городе помочь в оценке товара. Полученный положительный отзыв сбил с толку вартовчанина и он решился на покупку.

Покупатель перевел 2 миллиона 800 тысяч рублей продавцу, но потом аферист удалил аккаунт с сайта объявлений и перестал выходить на связь. Пострадавший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Известно, что мошенник создал фейковое объявление, указав в нем данные реально существующего автомобиля.

Возбуждено уголовное дело.