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Происшествия1 сентября 2022 12:16

Житель Нижневартовска потерял почти 3 миллиона рублей пытаясь купить автомобиль

Он стал жертвой мошенников
Виктория Терина
Житель Нижневартовска потерял почти 3 миллиона рублей пытаясь купить автомобиль

Житель Нижневартовска потерял почти 3 миллиона рублей пытаясь купить автомобиль

Фото: Юлия Кучеренко

У 29-летнего вартовчанина состоялась необычна сделка. Он хотел купить автомобиль по привлекательной цене и договорился с продавцом о покупке транспорта.

Владелец подтвердил, что автомобиль ещё не продан и его можно посмотреть, но находится он в Москве. Тогда югорчанин попросил своего родственника, проживающего в том же городе помочь в оценке товара. Полученный положительный отзыв сбил с толку вартовчанина и он решился на покупку.

Покупатель перевел 2 миллиона 800 тысяч рублей продавцу, но потом аферист удалил аккаунт с сайта объявлений и перестал выходить на связь. Пострадавший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Известно, что мошенник создал фейковое объявление, указав в нем данные реально существующего автомобиля.

Возбуждено уголовное дело.