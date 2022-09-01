Сургут в числе лидеров по количеству первоклассников: в одной из школ набрали 30 первых классов

Фото: Администрация Сургута Фото: Юлия Кучеренко

1 сентября в школах Югры прозвенели первые звонки. Сегодня торжественные линейки, посвящённые Дню знаний прошли, в новом корпусе средней школы №9 в Сургуте, а также лицее имени генерал-майора В.И. Хисматулина, открыли Глава Сургута Андрей Филатов и прокурор ХМАО – Югры Евгений Ботвинкин.

В этом году Сургут в числе лидеров по количеству первых классов. В средней школе № 9 их набрано 30. Школа расположена в быстро развивающемся районе города, где проживает большое количество многодетных семей. Всего в новом учебном году в Сургуте будет работать 37 муниципальных общеобразовательных учреждений с численностью более 58 тысяч учащихся. В первую смену будут учиться 62% школьников.

Число первоклассников ежегодно увеличивается. В 2020 году их было 6 558, в прошлом учебном году - 6 800. А сегодня в первые классы уже зачислены более 6 900 учащихся.

Кстати, приемная кампания в первые классы продлится до 5 сентября включительно