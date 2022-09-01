Четыре детских сада Ханты-Мансийска признаны одними из лучших в России

Фото: Городской информационный центр

Четыре дошкольных учреждения Ханты-Мансийска стали победителями во Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России 2022».

Конкурс проходил в публичном выставочном формате и длился с 15 января по 26 мая 2022 года. По итогу определили и наградили 500 лучших организаций, которые ухаживают за малышами и развивают их. Победителями стали детские сады №1 «Колокольчик», №21 «Теремок», №2 «Дюймовочка», №22 «Планета детства».

Напомним, мы писали ранее о том, что в школы Югры отправились 240 тысяч учащихся, в том числе 28 тысяч первоклассников. А с 1 сентября в каждой школе в начале новой учебной недели будет звучать гимн РФ.