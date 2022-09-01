В Сургуте двоих жителей осудят за распространение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургута утвердила обвинение по уголовному делу против двух жителей города, обвиняемых в распространении наркотиков.

Молодые люди получили партию синтетических наркотиков и собирались их сбыть на территории Сургута. До конца свое дело он не довел, так как их задержали полицейские. Обвиняемые находятся под стражей.

За наркотики им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что рецидивист из Нижневартовска осужден за наркотики

Он отправится в колонию строго режима.